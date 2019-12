Togo - développement : 72 milliards FCFA seront mobilisés sur 5 ans par le Système des Nations Unies

Lomé - Le gouvernement et le Système des Nations Unies au Togo ont signé le lundi 9 décembre 2019 à Lomé, un nouvel accord-cadre de coopération. Il s’étale sur la période 2019-2023.



Les documents du nouveau cadre de coopération ont été paraphés par la ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Demba TIGNOKPA et le Coordonnateur du Système des Nations Unies au Togo, Damien MAMA.



Le cadre de coopération de développement noué entre le gouvernement togolais et les agences onusiennes définit la stratégie d’action de l’ensemble du système onusien au Togo pour les cinq prochaines années. Le document indique-t-on, est en phase avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les priorités de développement du pays, déclinées dans le Plan national de développement lancé en mars dernier.



Il couvre quatre domaines prioritaires : l’amélioration de l’employabilité et du potentiel entrepreneurial des jeunes et femmes, afin de favoriser l’accès à un emploi décent, le renforcement de l’accès des populations à un cadre de vie décent et aux ressources durables, l’amélioration de l’accès équitable aux services sociaux de base et de qualité et le renforcement des institutions publiques.



Le Coordonnateur du Système des nations unies, Damien MAMA, pense que le Togo affiche de grandes ambitions et ce cadre de coopération constitue l’offre du Système des Nations Unies pour accompagner le pays dans la réalisation des Objectifs du Développement Durable.



Les 13 agences qui composent le Système des Nations unies se sont engagées à mobiliser près de 72 milliards de FCFA pour la mise en œuvre de cet accord-cadre de coopération. Parmi ces agences on peut citer la FAO, l’ONUSIDA, le PNUD, l’Unicef, l’OMS…



Au nom du gouvernement, la ministre TIGNOKPA a adressé ses « vifs et sincères » remerciements aux différentes agences du Système des Nations Unies pour leur contribution au développement du Togo.