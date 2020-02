Togo : le projet « CIZO » enregistre l’arrivée de trois nouveaux opérateurs internationaux

Lomé - Après BBOXX et Soleva, le projet « CIZO » (Allumé en langue locale) enregistre désormais la participation d’autres opérateurs internationaux.



En effet, trois nouvelles entreprises spécialisées dans l’électrification solaire viennent de rejoindre l’aventure de ce projet initié par le Chef de l’Etat dont l’objectif à terme est d’électrifier deux millions de Togolais d’ici 2022. Il s’agit de Moon, Fenix International et Solergie.



Le Français Moon, un projet à succès de la plateforme de crowdlending Solylend, proposera Moon Kit, un système solaire comprenant l’éclairage et la recharge d’appareils USB. Ce système intègre un Moonphone, un smartphone « spécialement imaginé pour être une ressource clé d’information pour le développement, la citoyenneté, et l’augmentation des revenus des populations rurales », indique l’entreprise française. Ainsi l’usager remboursera le Kit Moon avec l’application de paiement installée sur ce smartphone.



Le Belge Solergie qui s’est associé en 2018 au pétrolier français Total, va démarrer le déploiement de sa solution, la SolergieBox. SolergieBox est un système d'énergie solaire qui permet de connecter jusqu'à 8 utilisateurs. Chaque utilisateur a un compteur d'énergie propre et est facturé en fonction de sa consommation. « Les SolergieBoxes sont connectées à notre plate-forme en ligne par un réseau mobile. », précise l’entreprise.



Fenix International, un pionnier sur le marché des installations solaires domestiques en Afrique, est une filiale d’Engie depuis 2017. Son siège a été transféré en Ouganda où se tient l’essentiel de son activité, depuis son rachat par le géant français.



Des travaux ont réuni cette semaine les 05 opérateurs et les principales entités officielles impliquées, afin de mieux coordonner le déploiement sur le terrain. Rappelons qu’en juillet dernier, plus de 23 000 foyers avaient déjà été électrifiés grâce aux kits solaires de BBOXX et de Soleva.