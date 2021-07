Togo : les acteurs sportifs invités à se faire vacciner avant la reprise des compétions

Suspendues en avril 2020 après l’apparition de la pandémie du coronavirus au Togo, les activités sportives ont repris en février 2021. Et seule la Fédération togolaise de football (FTF) a été autorisée à reprendre ses activités. La FTF a en effet organisé les championnats nationaux de football de première et de deuxième division. Les deux compétitions ont été disputées dans le strict respect des mesures barrières avec un huis clos imposé à tous les matchs.



Aujourd’hui, les activités sportives et de loisirs vont reprendre sur toute l’étendue du territoire national, apprend-on d’un communiqué en date du 12 juillet 2021, signé de la ministre des Sports et des loisirs, Dr Lidi Bessi-Kama. Mais avant la reprise totale des activités dans les différentes fédérations et associations sportives, les acteurs concernés sont appelés à se faire vacciner contre la pandémie du coronavirus.



« Je voudrais vous informer que le ministère des Sports et des Loisirs, en collaboration avec la Coordination nationale de gestion de riposte de la Covid-19 et le ministère de la Santé, entend organiser une campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit des acteurs des fédérations nationales sportives et des loisirs (athlètes, joueurs, entraîneurs, membres de bureaux exécutifs et personnel administratif des fédérations, ligues, districts et associations), en vue de la reprise effective des activités sportives et des loisirs sur toute l’étendue du territoire national », informe la note.



Pour la ministre, il s’agit de préparer ainsi la reprise effective des activités sportives et des loisirs sur toute l’étendue du territoire national. À cet effet, il est demandé aux fédérations sportives de communiquer l’effectif global des acteurs de leurs structures respectives à la direction des sports et de l’éducation physique et à la direction des loisirs au plus tard, le vendredi 16 juillet 2021.