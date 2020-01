Togo : plus de 11 000 entreprises ont vu le jour en 2019, un record

Lomé - Au Togo, la création d’entreprises a atteint un nouveau sommet en 2019, après avoir, un an plus tôt, frôlé de peu son record de 2015. La dynamique observée en 2018 s'est donc poursuivie l’an dernier, tirée par les nouvelles réformes propices à l’environnement des affaires.



Ces réformes avaient propulsé le pays au 15e rang sur l’indicateur « Création d’entreprises » du Doing Business 2020. Dans cette édition, le Pays effectuait une percée remarquable de 40 places après le bond de 19 places en 2018.



Au total, 11 482 entreprises ont vu le jour au cours de l’année écoulée, soit un bond de près de 9%, porté par les personnes physiques. Elles représentent, selon les données du Centre des formalités d’entreprises (CFE), plus de 67% des nouvelles entités, soit 7 844 entreprises, relançant de plus beau le débat sur les emplois générés par ces nouvelles créations. Mais surtout l’aversion à l’association des jeunes entrepreneurs togolais.



Les réformes du Seing privé ont continué de porter leurs fruits. 86% des 3 156 SARL qui ont vu le jour en 2019 ont été montées sans recourir à un notaire. De quoi soutenir la réforme, longtemps mis en veilleuse, puis finalement validée l’année dernière par la Banque mondiale.



Autre fait significatif, la dynamique entrepreneuriale locale s’est fortement ressentie au cours de l’année de référence. 80% des nouvelles entités sont portées par des Togolais. Une embellie est également à signaler dans le box des entreprises étrangères. 2349 des entités formalisées en 2019, en hausse de 22%, appartiennent à des étrangers, avec particulièrement quelques grandes entreprises qui ont posé leurs valises sur le sol togolais.