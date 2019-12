Togo : vers l’adoption d’un nouveau code d’éthique et de déontologie pour la fonction publique

Lomé - L’avant-projet de loi portant code d’éthique et de déontologie de l’administration et des services publics a été soumis à validation ce jeudi 12 décembre 2019, au cours d’un atelier organisé à Lomé par le ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale.



Cette rencontre d’un jour organisée en collaboration avec la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA), a réuni des responsables de ressources humaines des institutions de l’état, ministères et représentants des centrales syndicales et des médias du Togo.



Le Projet de loi fixant les règles d’éthique et de déontologie, les obligations de l’administration et des services publics à l’endroit des citoyens et usagers de services publics, comporte 48 articles répartis en 16 chapitres.



Au cours des travaux, les participants ont passé en revue le document du code, ils ont également apporter leurs contributions en vue de son amélioration. Le projet revisité devrait être soumis au gouvernement pour son adoption finale. Le document contribuera à la lutte contre la corruption, et améliorera les conditions d’accès aux services de l’administration publique par les citoyens.



L’élaboration de cet avant-projet de loi, est le fruit d’une parfaite collaboration entre le ministère de la fonction publique et la HAPLUCIA, avec l’appui financier du PNUD, selon le Secrétaire général du Ministère de la fonction publique, Atissim ASSIH, à l’ouverture de l’atelier.



Il s’agira de renforcer impérativement le dispositif institutionnel et juridique en matière d’éthique et de déontologie en vue de prévenir et d’anticiper des comportements déviants qui concours à la corruption, a-t-il ajouté.



S’il venait à être adopté, le Togo devrait avec le nouveau code disposer d’une administration performante, disponible, citoyenne et de développement, à travers des prestations loyales, intègres, impartiales et fiables, avec la disponibilité des agents dans le respect entre autres de la durée légale du travail.