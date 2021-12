Togo : vers le lancement du projet de construction de 30 000 salles de classe

Le gouvernement togolais va procéder le 20 décembre 2021, au lancement des travaux de construction de 30 000 salles de classe sur l’ensemble du territoire national afin d’augmenter les capacités d’accueil en milieu scolaire.



D’après le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Dodzi Kokoroko, ce projet dénommé « Augmentation des capacités d’accueil scolaire », va s’étendre aux travaux de réhabilitation et à l’équipement des salles de classes. Sa mise en œuvre s’inscrira, apprend-on, en droite ligne avec les ambitions gouvernementales inscrites dans la feuille de route gouvernementale (2020-2025). En prélude au démarrage de ces travaux, des efforts ont déjà été engagés dans ce sens.



Ainsi, de 2020 à 2021, 359 salles de classes ont été construites grâce au projet d’appui aux populations vulnérables mis en œuvre par l’ANADEB, et 346 autres ont été réhabilitées sur le budget de l’Etat. A cela, il faut ajouter la distribution en novembre dernier, de matériels pédagogiques pour les établissements scolaires et la dotation en matériel roulant des directions régionales de l’Enseignement.



Selon certaines informations, les autorités togolaises accordent une attention particulière au renforcement du secteur de l’éducation. En 2021 par exemple, 195,5 milliards, soit 25,1% de la dotation des ministères et institutions, ont été alloués au secteur. Plus tôt en 2020, le secteur était doté de 123 milliards FCFA soit 16,3% du budget de l’Etat.