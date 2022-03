Tour préliminaire/CAN 2023 : le Tchad rencontre la Gambie ce 23 mars à Yaoundé

L’équipe nationale senior de football du Tchad (les SAO du Tchad), joue contre la Gambie ce 23 mars 2022, au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Cette rencontre compte dans le cadre du tour préliminaire des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football, prévue en Côte d’Ivoire en 2023.



Pourtant qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2021, la Gambie n’échappera pas à ce tour préliminaire de la CAN 2023. En effet, le pays figure parmi les douze derniers pays africains au classement FIFA.



Cette première phase implique ainsi les douze derniers pays africains de ce classement. Les rencontres se dérouleront selon le système à élimination directe, sur deux manches, aller et retour, du 21 au 29 mars. À l’issue de ce tour, les six équipes qualifiées rejoindront la phase de groupes, programmée au début du mois de juin 2022.



Dans la capitale camerounaise depuis le 20 mars dernier, le ministre tchadien des Sports, Mahmoud Ali Seïd assistera à ce match qui oppose les Scorpions de la Gambie aux SAO du Tchad.



L’ensemble des combinaisons de cette phase préliminaire des éliminatoires se présente comme suit : Érythrée–Botswana ; São Tomé-et-Príncipe–Maurice ; Djibouti–Soudan du Sud ; Seychelles–Lesotho Somalie – Eswatini (ex-Swaziland) et Tchad–Gambie.



Par ailleurs, il faut rappeler qu’à la suite des tests PCR obligatoires effectués le 21 mars dernier, soit 48 heures avant le match contre la Gambie, les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique de l’équipe tchadienne sont revenus négatifs.