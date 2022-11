Tourisme et culture : le Tchad et l'Afrique du Sud veulent densifier la coopération

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, a accordé une audience le 18 novembre à l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Tchad.



Le diplomate Sud-Africains, Muzikayifani Khehla Joseph Nkosi, a informé que le Tchad est invité aux activités de l'évènement touristique dénommé "INDABA" (importante conférence). Il se déroulera en mai prochain en Afrique du Sud.



Cela permettra au Tchad d'exposer ses potentiels touristiques aux sud-africains pour découvrir le tourisme tchadien. "On va s'inviter de manière mutuelle dans tous les événements culturels et touristiques qui auront lieux en Afrique du Sud tout comme au Tchad", souligne Muzikayifani Khehla Joseph Nkosi.