Tournoi Jeune Ocean Indien

Maurice participait à la 7eme édition du tournoi de l’AROI, La nouveauté sur cette édition 2020 était la participation cette année d’une compétition filles -18 ans en parallèle des compétitions - 16ans et des - 18ans.

Les U16 Mauriciens en apprentissage en vue des Jeux de la Jeunesse 2022, une première sortie internationale réussi pour le groupe olympique, la jeune génération mauricienne née en 2004 et 2005 a su rivalisée face au favori Malgache et Réunionais, en s’inclinant de peu (19-10 vs Madagascar et 19-5 vs Réunion). Elle prends le dessus face à Mayotte et fini avec une médaille de bronze.

Les joueurs mauriciens ont pu développer leur système de jeu fait de passes et de vitesse.

Déclaration Jean-Baptiste Gobelet, DTN :

« Il y a eu une bonne évolution sur ces 2 jours de tournoi à la fois sur la partie technique, tactique et mentale. Les joueurs ont répondus présent et ont rivalisés face aux meilleures équipes. Les codes du notre systeme à 7 ont été globalement assimilés, nous avons vu de tres bonnes séquences offensives. Comme pour les U18, il y a un travail à faire sur la dimension mentale en terme de réactivité mais aussi sur la partie physique.

Le travail accomplie depuis 3 ans avec la génération U18 a montré que nous sommes sur la bonne voie, nous devons redoubler d’efforts dès la génération U16, Il est nécessaire de travailler quotidiennement avec ces jeunes afin de passer le cap. D’où l’idée de mettre en place dès 2020, une académie olympique en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. La multiplication des entrainements et des compétitions internationales apporteront plus d’expérience pour performer en 2022. »

Contact du Presse :

Rugby@APO-opa.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/tournoi-jeun...