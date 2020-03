Tournoi U18 Jeune Ocean Indien

La 7eme édition du tournoi de l’AROI a amené son lot de surprises, Mayotte et Maurice ont bousculés les favoris historiques de l’Océan Indien, et ont changés la hiérarchie. Un tournoi ultra compétitif qui s’est déroulé sur le stade principale des makis à Madagascar le 28 et 29 Février 2020 entre Madagascar, Mayotte, La Réunion […]

