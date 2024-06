TCHAD Tragédie à N'Djamena : 46 blessés et 9 morts, les autorités promettent des mesures

Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Juin 2024



Le gouvernement a tenu un point de presse ce 19 juin 2024 pour faire le point sur l'explosion survenue dans un dépôt de munitions de la réserve militaire de Goudji, à N'Djamena, dans la nuit du 18 juin 2024.





Bilan et prise en charge des victimes



Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a dressé un bilan de la situation : 46 blessés admis à l'hôpital, dont certains dans un état grave nécessitant deux amputations.

9 décès, dont 5 intra-hospitaliers.

La majorité des blessures sont dues aux explosions, sans aucun blessé par balle.

Les patients sont totalement pris en charge, et aucune évacuation à l'extérieur du Tchad n'est nécessaire.

Certains malades souffrent de crises d'asthme dues à l'inhalation de fumée. Dr Abderahim a également insisté sur le respect du secret médical et a invité les journalistes à rencontrer les directeurs des hôpitaux pour obtenir des informations vérifiées et documentées.



Sécurité et déminage



Le ministre de la Sécurité publique, Mahamat Charfadine Margui, a expliqué que le dispositif sécuritaire mis en place a permis aux équipes d'intervention de travailler efficacement. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas du seul dépôt de munitions affecté, mais de l'un des dépôts des forces de défense et de sécurité.



Le ministre des Armées, le général Issakha Malloua Djamous, a ajouté que tous les membres des équipes de déminage sont en alerte maximale. Il a témoigné que même lui a été directement touché par l'incident, avec un obus tombé à 20 mètres de chez lui, récupéré par les démineurs sans protection. Il a rappelé que la poudrière, autrefois en brousse, se trouve maintenant en pleine zone urbaine, rendant la situation encore plus critique.



Gestion de la crise



Le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, a souligné la difficulté de la situation à N'Djamena, où l'angoisse et la panique ont envahi les habitants. Il a salué l'efficacité des sapeurs-pompiers et des démineurs, qui ont travaillé toute la nuit pour sécuriser la zone. Limane Mahamat a promis de prendre des dispositions pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Voici les principales informations et réactions des ministres présents :Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a dressé un bilan de la situation :Dr Abderahim a également insisté sur le respect du secret médical et a invité les journalistes à rencontrer les directeurs des hôpitaux pour obtenir des informations vérifiées et documentées.Le ministre de la Sécurité publique, Mahamat Charfadine Margui, a expliqué que le dispositif sécuritaire mis en place a permis aux équipes d'intervention de travailler efficacement. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas du seul dépôt de munitions affecté, mais de l'un des dépôts des forces de défense et de sécurité.Le ministre des Armées, le général Issakha Malloua Djamous, a ajouté que tous les membres des équipes de déminage sont en alerte maximale. Il a témoigné que même lui a été directement touché par l'incident, avec un obus tombé à 20 mètres de chez lui, récupéré par les démineurs sans protection. Il a rappelé que la poudrière, autrefois en brousse, se trouve maintenant en pleine zone urbaine, rendant la situation encore plus critique.Le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, a souligné la difficulté de la situation à N'Djamena, où l'angoisse et la panique ont envahi les habitants. Il a salué l'efficacité des sapeurs-pompiers et des démineurs, qui ont travaillé toute la nuit pour sécuriser la zone. Limane Mahamat a promis de prendre des dispositions pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir.

Communication et transparence



Le ministre d'État et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a insisté sur l'importance de la communication rapide et transparente du gouvernement. Il a réfuté les rumeurs de dizaines de morts non rapportées et a affirmé que les chiffres donnés étaient exacts. "Ce qui s'est passé est quelque chose de sérieux. Le gouvernement n'a aucun intérêt à vous cacher quelque chose," a-t-il déclaré.



Abderaman Koulamallah a également mentionné son propre état après s'être rendu sur le site à 1 heure du matin, où il a été intoxiqué et malade toute la nuit. Il a justifié les restrictions d'accès pour les journalistes en expliquant que c'était pour leur sécurité.



Coordination des efforts



Le ministre en charge des Télécommunications, Boukar Michel, a annoncé la mise en place d'une équipe de veille pour la communication, afin d'apporter des clarifications et des informations précises en temps réel.



Le gouvernement tchadien reste mobilisé pour gérer les conséquences de cette tragédie et assurer la sécurité de ses citoyens. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'explosion, qu'elles soient accidentelles ou criminelles. Les autorités promettent des mesures concrètes pour éviter de futurs incidents similaires.





Dans la même rubrique : < > Tchad : prime d’un million de Fcfa pour retrouver l’assassin d’un étudiant à Mao Tchad : Baccalauréat 2024, entre préparation et inquiétude des élèves Tchad : le SG du MPS à Abéché exprime sa gratitude aux populations du Ouaddaï Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)