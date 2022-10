Transition au Tchad : Félix Tshisekedi réunit 11 dirigeants de la CEEAC

Consacré exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad, dans le cadre du conseil de paix et sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), ce sommet extraordinaire de Kinshasa connaîtra la la participation des représentants des 11 pays membres de la CEEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union Africaine Moussa Faki Mahamat.



Voulu en presentiel, ce deuxième sommet extraordinaire devrait aboutir à la désignation d'un Médiateur de la CEEAC en vue d'accompagner le processus politique du Tchad, selon une source proche de l'organisation.



Outre le président Mahamat Idriss Deby , les présidents Dénis Sassou-N'guesso du Congo et Faustin Archange Touadera de la RCA ont confirmé leur présence à Kinshasa aux côtés de leur homologue Félix Tshisekedi.



Lundi matin, Kinshasa a accueilli déjà la délégation de la Commission de l'Union Africaine et le vice-président du Burundi.