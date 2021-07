Transition au Tchad : "Nous sommes sur la bonne voie"

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a estimé mardi que le Tchad est "sur la bonne voie" dans son processus de transition, trois mois après le décès brutal du Maréchal du Tchad sur le champ d’honneur.



"Dieu merci, le peuple tchadien dans sa majorité a fait preuve de maturité et de cohésion pour maintenir le pays debout. Nous sommes sur la bonne voie comme le prouvent les différentes actions politiques menées par le Gouvernement de Transition conformément à sa feuille de route", a déclaré le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby, dans un discours prononcé au Palais présidentiel devant les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques à l'occasion de l'Aïd El Adha.



"Cette dynamique qui nous offre de perspectives réjouissantes doit être maintenue et consolidée à travers, bien entendu, une constante philosophie citoyenne et patriotique", a laissé entendre le président de la transition.



Dans cette "phase cruciale de transition", il plaide pour "l’implication active des hommes de Dieu" qui est "une nécessité absolue".



"Vous devez amener, par vos prières et vos conseils, tous nos compatriotes à épouser des attitudes de sagesse, de sérénité et de compréhension mutuelle. De même, nous devons renforcer notre foi commune en l’avenir de ce pays", a-t-il dit.



Mahamat Idriss Deby a ajouté que "toutes ces attitudes sont indispensables pour nous permettre de tenir le pari d’une transition apaisée devant nous conduire à la mise en place de nouvelles institutions libres et démocratiques".