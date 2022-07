Transition au Tchad : "ça fini le 22 octobre 2022, dans 2 mois et demi", Wakit Tamma

"On a une illisibilité du pouvoir, de la transition. Est-ce que le but final, c'est que finalement on va devoir prolonger la transition ? Pour ça, il faut communiquer aux tchadiens", insiste Soumaïne Adoum.



"On ne sait pas quel est notre avenir. Il n'y a aucune raison", ajoute-t-il.



Wakit Tamma annonce une manifestation ce samedi 16 juillet pour dénoncer notamment cette inertie du Conseil militaire de transition (CMT) quant à la période de transition.