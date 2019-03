Transport, repas, hébergement : des meilleures conditions pour les pèlerins tchadiens

Le président de la commission d'organisation du pèlerinage 2019, Idriss Doukouni Adiker a fait le point le 23 mars dernier à N'Djamena sur les préparatifs, l'organisation et l'encadrement des voyages, à la suite d'une mission effectuée du 11 au 21 mars en Arabie Saoudite.



Dans le domaine de l'hébergement à la Mecque, de nouveaux lieux ont été choisis pour les pèlerins tchadiens. "Nous avons reçu à peu près 10 offres. Sur les 10 offres, nous avons effectué des visites des sites et contrairement à l'année dernière où nous étions à la Rue de 60, à peu près à 2 km de Haram, cette année nous sommes allés un peu plus près, c'est-à-dire que nous avons pris l'hébergement des pèlerins à la Rue Mansour. Nous avons pu obtenir les appartements plus près du Haram par rapport à l'année dernière. A Medine, nous avons pu obtenir des hôtels dans la catégorie immédiate", a expliqué Idriss Doukouni Adiker.



Dans le domaine du transport, les pèlerins tchadiens ne devraient plus connaitre les difficultés rencontrées l'année dernière. La commission d'organisation vient de signer un contrat avec une société qui assurera le transport aller/retour des pèlerins.



"L'année dernière, nous avons eu beaucoup de difficultés dans le transport urbain. Nous avons protesté, nous avons écrit, tout le monde a suivi. Cette année, ils nous ont beaucoup privilégié, nous sommes déjà partis voir une première fois le syndicat des transporteurs urbains. Ils nous ont proposé la meilleure société de transport urbain. Nous avons obtenu des bus qui sont meilleurs. Nous avons pris l'option des bus qui font l'aller/retour. Si vous avez 6000 pèlerins, vous avez 61 bus qui vont faire l'aller/retour. Ce sont les mêmes bus qui vont aller déposer les pèlerins et qui viendront les chercher", a expliqué le président de la commission d'organisation du pèlerinage 2019.



Il a précisé que par rapport au coût du Hajj, la commission a "opté pour la seconde option qui est de prendre 50% des bus en aller/retour et 50% des bus en aller simple."



S'agissant de la restauration, les coûts des repas sont légèrement en baisse cette année. Par ailleurs, les prestataires fourniront des menus tchadiens au pèlerins. "Pour la restauration, comme vous le savez, à Médine, nous ne donnons pas de repas. Nous donnons à manger à nos pèlerins pendant les 30 jours qu'ils restent à la Mecque. Cette année, la concurrence est dense. Nous avons pu quand même obtenir 0,5 centimes de moins, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit 17 Riyals, ce sera 16,5 Riyals. Nous avons exigé à ce que les prestataires puissent nous introduire des menus tchadiens", a souligné Idriss Doukouni Adiker.