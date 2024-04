Triciana, une étoile montante du slam tchadien, prête à briller au Gabon !

Depuis ses débuts remarqués sur la scène slam tchadienne, Triciana n'a cessé de gravir les échelons, conquérant le public par ses textes percutants et ses performances captivantes. Son sacre de championne nationale en 2023 a confirmé son talent indéniable et lui a ouvert les portes de ce festival international d'envergure.



Au Gabon, Triciana aura la lourde mais exaltante mission de représenter le Tchad et de faire découvrir la richesse et la diversité de la culture slam de son pays. Sa participation à ce festival est une occasion unique de mettre en lumière le talent des artistes tchadiens et de promouvoir le slam comme un art vecteur de messages forts et engagés.



Pour Triciana, cette participation au Festival Slam Standing Ovation représente un rêve en passe de devenir réalité. C'est l'occasion pour elle de se mesurer aux meilleurs slameurs du continent et de partager sa passion avec un public encore plus large. Elle se dit déterminée à donner le meilleur d'elle-même et à porter haut les couleurs du Tchad.



Le peuple tchadien est fier de voir Triciana représenter son pays sur la scène internationale. Tous les espoirs sont tournés vers cette jeune artiste prometteuse qui a le potentiel de briller au-delà des frontières. Nous lui souhaitons le meilleur de chance pour cette compétition et lui adressons tout notre soutien.



Que Triciana porte haut les couleurs du Tchad et fasse rayonner le talent des slameurs tchadiens !