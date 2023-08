Trois candidats tchadiens du concours international « Génies en Herbe OHADA »

Le Tchad se prépare activement pour la 14e édition du concours international « Génies en Herbe OHADA » (CGHO). Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) a organisé la phase nationale de sélection des candidats qui représenteront fièrement le pays lors de cet événement prestigieux à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), en octobre prochain. Trois lauréats ont été choisis parmi les participants à cette sélection rigoureuse et ont été officiellement présentés au Ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo, le vendredi 18 août 2023.



Parmi ces jeunes talents tchadiens, on retrouve Mariam KOUSSOU, étudiante en première année de master en Droit au Cefod Business School (CBS) et à l'université de N'Djamena, Noubaramadje Yannick, étudiant en troisième année de licence en droit à l'université polytechnique "La Francophonie", et Riradjim Ngarhoussoum Toussaint, étudiant en première année de master à l'université de N'Gaoundéré.



Lors de la présentation des lauréats au ministre de la Justice, Garde des sceaux et des Droits de l'Homme, Mahamat Ahmat Alhabo, le coordinateur national de la 14e édition du concours international « Génies en Herbe », Me Abbo Netcho Abbo, a souligné le contexte unique de cette édition. Cette année, l'organisation de la compétition a été particulièrement délicate en raison des contraintes de temps, ce qui n'a pas permis la tenue de la campagne de présélection habituelle, a-t-il expliqué.



Le ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo, s'est félicité de l'engagement du Tchad dans ce concours d'envergure internationale. Il a également encouragé les candidats à représenter dignement leur pays et a invité le Centre d'Animation du Droit OHADA à organiser une campagne nationale pour la prochaine édition, afin d'assurer une participation plus large des jeunes tchadiens. Pour le Ministre, l'excellence découle de la diversité.



Les trois lauréats auront l'honneur de représenter le Tchad lors de la 14e édition des « Génies en Herbe » en République Démocratique du Congo (RDC), démontrant ainsi le talent et le potentiel académique des jeunes tchadiens dans le domaine juridique.



Il est à noter que c’est une compétition qui rassemble 17 Etats qui vont s’affronter autour deux types épreuves : les épreuves écrites, qui consistent pour la plupart des questions à choix multiples sur questions liées à l’intégration africaine entre autres et d’autres s’affronteront sur des questions de plaidoiries.



Ici, les pays vont simuler des procès pour s’affronter entre eux, en demande et en défense des intérêts des parties suivant le cas fictif qui aura été choisi.