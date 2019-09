Trois nouvelles fonctions photo qui feront le succès de ce téléphone mobile

Avec l’essor des réseaux sociaux, l’art de la photographie prend de plus en plus d’importance dans l’univers des jeunes. Le smartphone, dans ce contexte, avec sa technologie de pointe, devient un outil de photographie à part entière, facilement transportable et doté d’une technologie peu encombrante. La photographie est donc devenue un indicateur clé pour évaluer les performances d’un smartphone.

Parmi l’ensemble des produits disponibles, le CAMON TECNO 12, CAMON TECNO 12 Pro et CAMON TECNO 12 Air, une série de smartphone récemment mis sur le marché par TECNO Mobile (http://www.TECNO-mobile.com), a toutes les qualités pour s’imposer comme un appareil photo tout angle de vue et un succès technologique portable.

Sa triple caméra arrière de 16+2+5 mégapixels (MP) sur le CAMON TECNO 12 Air et de 16+2+8 MP sur les CAMON TECNO 12 et CAMON TECNO 12 Pro ouvre une nouvelle ère de la photographie et offre la possibilité de saisir des moments uniques de tous les angles de prise de vue.

Tout d'abord, la principale lentille de 16MP avec un diaphragme d’ouverture f2.0 se concentre sur la détection de scènes par intelligence artificielle (IA) et par intelligence artificielle des images à grande gamme dynamique (AI HDR). Développé par des algorithmes usuels, couvrant divers scénarios de prise de vue courants et offrant une optimisation correspondante de l'IA, l’utilisateur peut ainsi prendre des photos plus belles et naturelles. Avec l’AI HDR activé, la photo sera 21,4% plus claire que si ce mode est désactivé. L'effet Bokeh remarquable met en valeur le portrait principal et floute l'arrière-plan, faisant du portrait le meilleur sens visuel.

De plus, la seconde lentille arrière permet la réalisation de photos de grand angle, jusqu’à 120 degrés, avec une zone de cadrage 300% plus grande et une expérience photographie macroscopique jusqu’à 2 centimètres. Les yeux du public sont ouverts au monde avec une perspective beaucoup plus large, et ils saisissent en même temps tous les petits détails esthétiques qui les entourent.

Enfin, la combinaison de l'appareil photo principal, avec ses 16 mégapixels, et de l'appareil photo secondaire offrent un effet Bokeh, qui insiste sur le sujet principal de la photographie et floute de mille et une lumières l’arrière-plan, donnant aux portraits le sens visuel le plus pertinent et apportant une prise de vue impressionnante avec des figures humaines et des arrières plans flous mis en évidence.

Dans la continuité de l’ADN des selfies éclaircissants dont étaient dotés les modèles antérieurs de CAMON TECNO, les smartphones CAMON TECNO 12 perfectionnent leur caméra avant dotée d’une optique lumineuse à haute résolution. La technologie 4 en 1 et les algorithmes mosaïques rendent les photographies beaucoup brillantes et claires. Passant outre la limitation de l’écran à encoche, deux flashs sont logés sur l’écran, permettant de déboucher les ombres dans des ambiances sombres et d’assurer des clichés glamours. Son mode beauté a été totalement amélioré et offre une esthétique en 3D assistée par l’Intelligence Artificielle. Il ne s’agit plus de simples ajustements mais d’une esthétique du visage présentée en relief qui rend vos selfies beaucoup plus naturels et charmants. Le mode beauté s’étend aussi désormais au corps tout entier et s’ouvre à la vidéo.

Aux options photographiques, s’ajoutent d’autres fonctions qui rendent le TECNO CAMON 12 encore plus autonome. Avec 64GB Big ROM, l'utilisateur augmente considérablement son espace de stockage vous permettant d'archiver des photos, de la musique, des vidéos et des fichiers en plus grande quantité. De plus, la RAM de 4 Go rend le système plus fluide et plus rapide, permettant aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Enfin, la grosse batterie de 4000 mAh donne la possibilité à l'utilisateur de rester connecté avec le reste du monde sur une plus longue période.

