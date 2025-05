Tunisie : Kaïs Saïed rencontre la directrice générale de l'OIM et réaffirme la position de la Tunisie sur la migration

Lors de cette rencontre, le président Saïed a réaffirmé la position constante de la Tunisie, qui refuse d'être un pays de transit ou d'accueil pour les migrants en situation irrégulière. Il a souligné que ce phénomène n'est pas anodin, mais qu'il est orchestré par des réseaux criminels de traite d'êtres humains et de trafic d'organes, opérant tant en Afrique que dans le nord de la Méditerranée.



Il a exprimé son scepticisme quant à la possibilité que des milliers de personnes, y compris des femmes enceintes et des nourrissons, parcourent des milliers de kilomètres à pied pour se diriger vers la Tunisie et des villes spécifiques comme Jebeniana et El Amra, sans l'implication d'une organisation criminelle préméditée.





Le président Saïed a également insisté sur le fait qu'aucun État au monde n'accepterait qu'une partie de son territoire échappe à sa législation et à sa souveraineté. Il a rappelé que les autorités tunisiennes ont traité les migrants avec humanité, conformément au droit humanitaire et aux valeurs morales, lors de l'évacuation de plusieurs camps.





Il a précisé que la misère des migrants n'est pas un phénomène nouveau, mais que l'ampleur actuelle du problème est sans précédent. Il a attribué la recherche de refuges sûrs par les migrants à un système économique mondial injuste, dont la Tunisie est également victime.





Le président Saïed a réaffirmé l'appartenance africaine de la Tunisie et a réitéré le slogan d'une Afrique riche pour les Africains. Il a appelé l'OIM à intensifier ses efforts pour faciliter le retour volontaire des migrants et à fournir un soutien financier pour leur réinstallation dans leurs pays d'origine. Il a également souligné la nécessité de coopérer pour élucider le sort des disparus.



En conclusion, le président Saïed a réaffirmé que la Tunisie a fait tout son possible et a supporté de lourdes charges, mais que la situation actuelle est insoutenable. Il a plaidé pour l'établissement d'un nouvel ordre humanitaire, rompant avec un système qui n'a engendré que pillage, famines, conflits et guerres.