Tunisie : le président fait une descente à l'aéroport de Tunis et constate des irrégularités

Ce 1er avril 2024, le chef de l'État Kaïs Saïed a effectué une visite inopinée à l'aéroport international de Tunis-Carthage, où il a été informé des nombreuses carences et manquements intervenus dans le passé et qui perdurent encore aujourd'hui, informe la Présidence.



Le président de la République a souligné la nécessité pour la compagnie aérienne tunisienne de retrouver son éclat, d'autant plus que des audits ont prouvé qu'environ 130 assistants et cadres ont été nommés avec des attestations frauduleuses, outre le favoritisme et les affectations non basées sur les compétences et les certificats académiques.



Le président de la République a souligné que les institutions et équipements publics ne seront pas négligés, et que rien n'empêche qu'ils soient des institutions financièrement équilibrées après leur assainissement et après la récupération des fonds qui leur ont été volés.