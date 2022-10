UA : vers l'insertion de la Charte africaine de la démocratie dans les programmes scolaires des États

Le projet Pro-Electoral Integrity vise à offrir un cadre de coopération renforcée en matière de soutien à la démocratie et à la gouvernance, y compris mais non limité à l'assistance électorale. Ce projet vise à promouvoir une culture commune de résilience aux conflits et des valeurs partagées autour de la démocratie notamment électorale et autour de l'intégrité des processus électoraux, informe l'Union africaine.



La prochaine réunion de validation est la dernière étape d'un processus qui a été lancé en exécution du mandat du Conseil de paix et de sécurité, qui, lors de sa 791e réunion tenue le 22 août 2018 à Addis-Abeba, a demandé à la Commission de l'UA d'accélérer l'élaboration de lignes directrices pour les amendements constitutionnels au sein des États membres.



En vue du document final soumis à validation, plusieurs activités visant à renforcer l'environnement continental vers la paix, la sécurité et la stabilité ont été menées.



À Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le 12 et le 14 août 2022, la Commission de l'UA a organisé deux réunions de validation : la première sur : "la stratégie, de l'insertion de l'enseignement de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) dans les programmes scolaires des États membres de l'Union africaine " et la seconde, sur l'outil pédagogique d'utilisation des acteurs de l'État de droit en Afrique ".



Les organes de décision de l'Union africaine dont le Comité technique spécialisé (CTS) sur l'éducation adopteront une position définitive sur ces propositions.