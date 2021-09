UEMOA : vers une transparence dans la gestion des finances publiques

La 11ème réunion du Réseau des praticiens des finances publiques, au sein de l’UEMOA, s’est ouverte le 06 septembre 2021 à Lomé. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec le ministère de l’Economie et des Finances du Togo. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général de ce ministère, Koffi Agbénoxevi Paniah, qui représentait son ministre de tutelle. Cet atelier régional a pour objectif d’examiner les résultats des travaux du Conseil comptable ouest-africain (CCOA), sur l’élaboration des règles d’amortissement et de provisions et des normes comptables.



Les experts des huit Etats membres de l’UEMOA, de la Commission et de la Cour des Comptes de l’UEMOA, de l’AFRITAC de l’Ouest et du Conseil Comptable Ouest Africain, prennent part à cette rencontre de Lomé. Le Conseil des ministres de l’UEMOA a adopté en 2009, six nouvelles Directives du cadre harmonisé des finances publiques. Il s’agit de la directive portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques, adoptée le 27 mars 2009. Les cinq autres directives, adoptées le 26 juin 2009 sont : les lois de Finances, le règlement général sur la Comptabilité publique, la nomenclature budgétaire de l’Etat, le plan comptable de l’Etat et le tableau des opérations financières de l’Etat.



Le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances s’est félicité des performances enregistrées par le Togo, dans l’implantation des réformes comptables. Le niveau de transparence budgétaire du pays a été jugé satisfaisant dans le dernier rapport du Département américain sur la transparence budgétaire. Dans l’espace UEMOA, le Togo, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso sont les pays qui respectent les exigences minimales en matière de transparence budgétaire.



Il faut rappeler que le Togo dispose depuis 2014 d’une loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ce texte met en exergue la bonne gouvernance, le droit des citoyens d’accéder aux documents et aux informations légales, ainsi que l’obligation de répondre de l’exécution des tâches et responsabilités assignées dans le cadre du mandat et des ressources fournies.