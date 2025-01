USA : Un ressortissant tchadien porté disparu à Kansas

Il a été victime d'un grave accident de la route en juin 2024 puis, hospitalisé à l’hôpital SSM Health Saint Louis University Hospital. Après son transfert vers un autre hôpital, ses proches, en particulier sa sœur Haoua Adam Issa, n'ont plus eu de nouvelles.





Toute personne ou organisation ayant des informations utiles est invitée à se manifester. Retrouver Mahamat Adam Issa est crucial pour sa famille et la communauté tchadienne aux États-Unis. Cet appel souligne l'importance de la solidarité et de la coopération dans des situations de crise.