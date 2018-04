USA : premier déplacement de ministres tchadiens depuis la levée du "travel ban"

Le ministre de l’Economie et de la planification du développement, Issa Doubragne et le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Sabre Fadoul, se trouvent depuis hier à Washington (Etats-Unis). Ils prennent part aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). En marge, ils auront des rencontres avec les hauts responsables de la Société financière internationale.



Les Etats-Unis ont annoncé le 11 avril dernier la levée de l'interdiction d'entrée sur leur territoire imposée aux Tchadiens, en affirmant que le Tchad avait répondu aux exigences de Washington.



Le président américain Donald Trump "a annoncé que le Tchad avait mis à niveau ses normes de sécurité pour qu'elles correspondent aux exigences de base de la sécurité nationale américaine", a indiqué le département de la Sécurité intérieure dans un communiqué.