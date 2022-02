Ukraine : la Guinée suspend son consul honoraire pour fautes lourdes

Le département ministériel se dit inquiet des derniers développements de la situation politique entre les voisins Ukrainiens et Russes.



Sur la table, comment venir en aide aux 400 guinéens vivant en Ukraine. Si cette partie de la réunion s’est tenue à huis-clos, le ministre des affaires Dr. Morissanda Kouyaté a rendu publique une première décision : la suspension avec effet immédiat du Consul Honoraire d’Ukraine en Guinée, Charles Amara Sossoadouno. Il lui est reproché d’avoir fait circuler, sur les réseaux sociaux, appelant, au nom de l’Ukraine, la Guinée à prendre position dans le conflit.



Après avoir posé des questions avec insistance sur le caractère officiel ou non de la lettre, et expliqué la voie diplomatique à suivre pour la transmission des documents officiels étrangers à la Guinée, le chef de la diplomatie a enjoint le consul suspendu de faire une déclaration à la presse pour démentir l’intox qu’il a contribué à répandre sur les réseaux sociaux.



Sur la question des guinéens bloqués en Ukraine, le Ministre a indiqué qu’il a reçu des instructions fermes du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de prendre les dispositions nécessaires pour les mettre à l’abri.