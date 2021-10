Un accord de jumelage entre N'Djamena et la ville chinoise de Chongqing

Un accord de jumelage entre la ville de N'Djamena et la ville de Chongqing, en Chine, a été signé le 12 octobre. La cérémonie, s'est déroulée par visioconférence dans l'enceinte de l'ambassade de la Chine au Tchad. Elle a été marquée par la présence de l'ambassadeur du Tchad en Chine et de l'ambassadeur de la Chine au Tchad.



Se basant sur le principe d'égalité et de réciprocité, cet accord porte sur plusieurs domaines et couvrira une durée de 5 ans. "Avec cet accord, j’espère que nos relations vont s’intensifier sur le principe de respect réciproque et d’égalité entre les deux villes. Aussi, cette relation pourra favoriser les échanges entre les deux villes et promouvoir leurs potentialités", a déclaré Ali Haroun, maire de la ville de N'Djamena.



"A l'heure actuelle, les relations entre la Chine et le Tchad maintiennent une solide dynamique. Ce qui apporte de nouvelles opportunités pour le développement des relations bilatérales", a souligné l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin.



Le projet de jumelage a été initié par le maire de la ville de Chongqing qui avait échangé avec le défunt Maréchal Idriss Déby Itno en marge du Forum sur la coopération Chine-Afrique de Beijing, en 2018. La commune de la ville de N’Djamena a accueilli favorablement l'idée d’établir des relations de coopération et de jumelage entre les deux villes.