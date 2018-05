Un cri d’alarme à la jeunesse consciente d’Afrique

L’Afrique est l’un des continents si ce n’est le seul à connaître une histoire tumultueuse. Nous avons connu l’esclavage, la conquête coloniale, la colonisation. La liste est loin d’être exhaustive. Mais l’Homme africain a l’amour de sa culture dans le sang et cela on ne peut pas le lui enlever quelle que soit sa tragédie. Ce dernier n’a jamais raté l’occasion d’exprimer sa fierté d’être Noire, sa fierté d’être africain et promouvoir sa culture même étant en état de domination. C’est ainsi que pendant l’esclavage, après la déportation en Europe, en Asie, aux Amériques, les africains courageux et déterminés chantaient dans les champs des plantations.



A la gloire de l’Afrique, prônant l’unité de tous les africains à travers le monde. De prime abord, le panafricanisme est né avec une dimension culturelle d’abord. Il consistait à cette époque de promouvoir la culture et l’unité africaine de par le monde .Ensuite, après la deuxième guerre mondiale , ce dernier prend une dimension politique ; grâce au combat des grandes figures emblématiques comme NKRUMAH , JULIUS NYERERE , ALIOUN DIOIP et autres les Mouvement de Libération d’Afrique voient jour et se multiplient jusqu’à l’accession à l’indépendance de tous les pays africains .Et le combat continue de génération en génération selon les nouvelles circonstance et selon les différents paradigmes . C’est pourquoi, par rapport à la responsabilité et l’importance de chaque génération, ABDOULAYE WADE ancien président du Sénégal et panafricaniste rompu s’exprimait en ces termes : « la disponibilité de notre jeunesse a plus de valeur que les milliards de l’étranger ». D’où la nécessité de réfléchir sur ce sujet tant controversé : les « ETATS-UNIS D’AFRIQUE « pour situer la responsabilité de cette jeunesse.



Les « ETATS-UNIS D’AFRIQUE « constituent un idéal, un rêve, un espoir des africains consistant à unir tous les pays africains pour une Afrique unie, libre et prospère .C’est un rêve difficile mais pas impossible.



A cet effet, nous nous posons des questions à savoir : quelle est la part de la jeunesse africaine actuelle pour la construction des « ETATS-UNIS D’AFRIQUE »? Quelles voies doit-ton préconisez pour la réalisation des "ETATS-UNIS D’AFRIQUE" ?



En effet, les générations précédentes (NKRUMAH, JULIUS NYERERE, PATRICE LUMUMBA, THOMAS SANKARA, MOUAMMAR KADHAFI) ont mené ce combat de l’unité de l’Afrique. Un combat hélas inachevé que notre génération a le privilège de prendre en son compte .C’est désormais aux héritiers que nous sommes qu’incombe la responsabilité d’assurer ce combat pour une Afrique puissante, paisible te prospère. Pour ce faire, il nous faut sortir de nos prisons mentales et oser abandonner les schémas de pensée habituels dont les épais murs nous enferment dans des cartes minuscules de possibilités. La colonisation n’est plus une excuse recevable même si, elle a contribué à installer des frontières artificielles et aberrantes.



Nous devons comprendre que chaque génération a une responsabilité soit elle l’assume, soit elle l’a trahit .Acceptons-nous de nous dédouaner de notre responsabilité ? La réponse est sûrement non et non. Les belles phrases et les dénonciations à travers les réseaux sociaux sont louables mais ,ne suffisent pas .Il nous nous faut agir ,nous engager sur tous les terrains car, cela est une obligation. En effet, malgré une mauvaise compréhension de la politique, nous pensons que la politique demeure l’outil le plus puissant pour pouvoir, transformer, faire évoluer et orienter .En outre, il nous faut de la méthode et du courage (adopter un credo solide autour des valeurs et des priorités qui sont les nôtres). L’Afrique doit compter sur ses immenses territoires fertiles dont juste une infime partie est exploitée, une main d’œuvre abondante et de plus en plus qualifiée, un grand potentiel hydroélectrique, une faune très riche entre autres.



Toutefois, concrètement, concernant les voies à préconiser pour la réalisation des « ETATS UNIS D’AFRIQUE «, il nous faut mettre l’accent sur plusieurs axes notamment :

➢ ECOLOGIQUE (faire face au désert et à la désertification) ;

➢ DEMOGRAPPHIQUE (maitriser la démographie en sensibilisant la population) ;

➢ ECONOMIQUE (il s’agit de tous les défis liés à l’état de sous-développement et qu’il

n’est pas possible de reprendre un à un. Mais il importe de signaler qu’il faut réserver

une place particulière à la dette africaine) ;

➢ SOCIO-POLITIQUE (la démocratie et les droits de l’homme) ;

➢ INFORMATION ET NUMERIQUE (les technologies de l’information et de

communication sont incontournables de nos jours) ;

➢ MONETAIRE (les zones monétaires, la politique monétaire, une monnaie africaine) ;

➢ AUTOFINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (la plus grande erreur de l’Afrique a

été, est de nous tourner exclusivement vers l’extérieur pour financer notre

développement alors qu’il existe d’autres possibilités) ;

➢ INFRASTRUCTURE ET VOIES DE COMMUNICATION (le développement optimal

d’une économie passe par des options structurelles) ;

➢ RATIONALISATION DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES (un

processus de développement méthodique) ;

➢ ENFIN POLITIQUE (un gouvernement continental, un parlement continental). Voilà

de manière ramassée en ce qui concerne notre part de contribution ainsi que quelques

petites suggestions quant aux voies à suivre pour la réalisation des "ETATS-UNIS

D’AFRIQUES".



En définitive, nous devons saisir cette occasion exceptionnelle (d’être une jeunesse complètement décomplexée et déterminée) afin de dépasser les velléités de séparation pour la réalisation de cet espoir tant attendu : les « ETATS-UNIS D’AFRIQUE ». Jeunes d’Afrique unissons nos forces et faisons face à notre défi commun (faire de l’Afrique un continent unis, respecté et prospère). Oui, nous le pouvons si nous le voulons.



Ousman Saleh Dagache, étudiant Tchadien en Master II, droit public international, option : Etudes et pratiques des Relations Internationales à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.