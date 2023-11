Un geste de charité au Tchad : caravane de moustiquaires pour l’intégration des jeunes malvoyants

M. Badawi a encouragé l'amour mutuel, le respect, les échanges interculturels, et a appelé à privilégier les relations harmonieuses sur les conflits, tout en promouvant la coexistence pacifique et la lutte contre la discrimination. Il a mis l'accent sur la pratique du consensus autour de valeurs essentielles telles que la non-violence, le respect de l'autre, la tolérance et la solidarité. Il a conclu en appelant la population à unir ses forces pour l'avenir et le développement du Tchad.