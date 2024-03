Un geste généreux de l'UJCEFFS envers les habitants de Diguel

Dans son discours de bienvenue, la présidente de l’Union des Jeunes Cadres pour l’Épanouissement des Filles et Femmes dans la Société (UJCEFFS), Hassanie Issakha, a souligné l’importance du 8 mars en tant que journée spéciale pour les femmes tchadiennes et pour les femmes du monde entier. Cette date, célébrée à l’échelle internationale, met en avant la lutte pour les droits des femmes et la quête d’égalité par rapport aux hommes.





L’UJCEFFS, engagée pour le bien-être des filles et des femmes, saisit cette occasion pour apporter un sourire aux visages sublimes de celles qui n’ont pas eu les mêmes opportunités et qui ne sont pas bien placées. Hassanie Issakha a cité un extrait de Victor Hugo : « Une femme qu’on aime, et toute une famille ». Ce faisant, elle reconnaît la valeur des femmes dans la vie, dans les écoles, dans le pays et au sein des familles. Elle a exprimé sa chaleureuse gratitude envers la ministre de la Femme, la coordinatrice de l’UJCEFFS et tous les membres de l’association.