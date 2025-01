Un monstre des profondeurs du lac Tchad : Un pêcheur de Bosso capture un poisson géant de 45 kg !

En debut de cette année, un habitant de Bosso, raconte avec émerveillement le moment où il a senti la ligne tirer avec une force inouïe. Après un combat acharné, il a réussi à hisser le poisson hors de l'eau. "Je n'avais jamais vu un poisson d'une telle taille de toute ma vie", confie-t-il.





Cette prise exceptionnelle suscite la curiosité et l'admiration des habitants de la région. De nombreux curieux se sont rassemblés pour admirer ce spécimen hors du commun. Des experts ont été sollicités pour déterminer l'espèce exacte de ce poisson géant.





La pêche, une activité essentielle



Le lac Tchad est une véritable richesse naturelle pour les populations riveraines. La pêche y est pratiquée depuis des siècles et constitue une source importante de protéines et de revenus pour de nombreuses familles. Malheureusement, ces dernières années, le lac a connu une forte réduction de sa superficie en raison du changement climatique et de l'exploitation excessive des ressources en eau.





Cette prise exceptionnelle rappelle l'importance de préserver cet écosystème fragile et de mettre en place des mesures de gestion durable des ressources halieutiques.