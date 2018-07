Un nouveau siège et entrepôts, à Anosiala, pour Salama, La Centrale d’Achats de Médicaments Essen tiels et de Matériel Médica

SALAMA, la Centrale d’Achats de Médicaments Essentiels et de Matériel Médical, est désormais installée à Anosiala, dans le District d’Ambohidratrimo. Le siège et les entrepôts ont été inaugurés ce 13 juillet, dans la matinée, par le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, accompagné de son épouse, et en présence des ambassadeurs de l’Union Européenne et […]

