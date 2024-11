Un nouveau souffle pour la culture béninoise : La France et le Bénin signent un accord historique

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le partenariat entre la France et le Bénin. En effet, lors d'une cérémonie officielle présidée par le Ministre d'État, Ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, et en présence de la Directrice de l'Agence Française de Développement (AFD) au Bénin, Laure Weisgerber, les deux pays ont signé un accord historique. Ce dernier prévoit un financement budgétaire de politique publique (FBPP) de près de 36 milliards de FCFA dédié au secteur de la culture.





Ce financement, une première en Afrique, témoigne de la volonté commune de faire de la culture un levier de développement économique et social pour le Bénin. Il s'inscrit dans la continuité des actions entreprises depuis la restitution des Trésors royaux par la France en 2021.





Des projets emblématiques pour un rayonnement culturel accru



Les fonds débloqués par l'AFD serviront notamment à :



Finaliser la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) : Ce musée, qui devrait ouvrir ses portes prochainement, a vocation à devenir un lieu de référence pour la découverte de l'histoire et des cultures du Bénin.

: Ce musée, qui devrait ouvrir ses portes prochainement, a vocation à devenir un lieu de référence pour la découverte de l'histoire et des cultures du Bénin. Construire le Musée d'Art Contemporain de Cotonou (MACC) : Situé au cœur du Quartier Culturel et Créatif (QCC), ce musée contribuera à promouvoir l'art contemporain béninois et à faire rayonner la créativité des artistes locaux à l'international.

: Situé au cœur du Quartier Culturel et Créatif (QCC), ce musée contribuera à promouvoir l'art contemporain béninois et à faire rayonner la créativité des artistes locaux à l'international. Mettre en œuvre des réformes structurelles dans le secteur de la culture : Le financement permettra également de soutenir des actions visant à renforcer les capacités des acteurs culturels, à développer les industries créatives et à promouvoir le tourisme culturel.

Un partenariat exemplaire



Ce nouvel accord de financement souligne l'excellence des relations entre la France et le Bénin. Il témoigne de la volonté de la France de soutenir les initiatives culturelles du Bénin et de contribuer à son développement durable.





Pour le ministre Romuald Wadagni, "ce financement est une reconnaissance de la place centrale qu'occupe la culture dans notre vision de développement. Il nous permettra de renforcer notre identité culturelle et de faire rayonner notre patrimoine à l'international."





De son côté, Laure Weisgerber a souligné l'importance de ce partenariat : "Ce financement inédit marque une nouvelle étape dans notre coopération avec le Bénin. La culture est un levier puissant de développement et nous sommes fiers de contribuer à la mise en valeur du riche patrimoine culturel béninois."