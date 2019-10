Un partenariat stratégique pour permettre aux jeunes rwandais d'accéder à des emplois décents

KIGALI, Rwanda - Le Rwanda Development Board a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Mastercard Foundation et son initiative Hanga Ahazaza, lors de la Journée internationale du tourisme. Le partenariat permettra de créer des liens essentiels entre les jeunes en recherche d'emploi et les employeurs, de travailler avec les employeurs pour développer des programmes de formation professionnelle pour les jeunes employés et d'identifier les compétences manquantes dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie au Rwanda.



Hanga Ahazaza est une initiative de 50 millions de dollars américains de Mastercard Foundation visant à accroître les opportunités de travail pour 30 000 jeunes Rwandais sur cinq ans. Depuis son lancement en 2018, cette initiative a profité à plus de 3 000 jeunes Rwandais par l'intermédiaire de programmes de compétences et d'opportunités de travail, et soutenu 183 très petites, petites et moyennes entreprises.



Hanga Ahazaza, qui signifie « créer l'avenir », est un consortium de partenaires des secteurs de l'éducation, du développement et du secteur privé. En travaillant ensemble, ils soutiennent les petites entreprises et les entrepreneurs du secteur touristique et hôtelier grâce à un accès accru aux services financiers et à la formation, et en les mettant en contact avec des jeunes disposant des compétences nécessaires qui font d'eux des employés de choix.



« Le gouvernement croit en la promotion du secteur du tourisme et de l'hôtellerie et a soutenu sans relâche la création d'un environnement favorable à la prospérité du secteur et au bénéfice de nos concitoyens », a déclaré Belise Kariza, responsable du tourisme au Rwanda Development Board. « Toutefois, une main-d'œuvre qualifiée est nécessaire pour faire face aux tendances croissantes du secteur. Le rôle de l'initiative Hanga Ahazaza de Mastercard Foundation est essentiel pour relever ce défi. »



Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie du Rwanda est une grande priorité nationale. Il se développe rapidement avec des répercussions sur d'autres secteurs, tels que l'agriculture et l'agroalimentaire. Toutefois, des obstacles persistent pour les jeunes en recherche d'emploi et les entrepreneurs, notamment des lacunes en matière de développement des compétences, de stage en entreprise et d'expérience et d'accès aux services financiers.



« Le Rwanda Development Board n'a pas ménagé ses efforts pour faire progresser le secteur du tourisme et de l'hôtellerie au Rwanda afin qu'il soit compétitif à l'échelle mondiale en offrant de multiples opportunités à une population active jeune et grandissante », a déclaré Rica Rwigamba, directrice de programme et représentante du Rwanda à Mastercard Foundation. « Ensemble, nous allons renforcer la qualité de la formation professionnelle, du soutien et des ressources nécessaires pour préparer les jeunes à leur emploi actuel et futur dans ce secteur. »



Parmi les partenaires, qui collaborent à l'initiative Hanga Ahazaza, se trouvent : l'Université Cornell, Dalberg, ESPartners, GIZ, GroFin, Harambee, Horwath HTL, I&M Bank Rwanda, Inkomoko, Question Coffee, et Vatel Rwanda.



« Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie peut ouvrir des portes à de nombreux jeunes comme moi », a déclaré Florence Muhongayire, diplômée du programme d'apprentissage en ligne de l'Université Cornell, partenaire de l'initiative Hanga Ahazaza. « Je dispose désormais des compétences nécessaires pour être compétitive au sein de ce marché et je souhaite contribuer à la mise à niveau du secteur en partageant mes connaissances avec les autres. »