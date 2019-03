Un programme des leaders de l’Aviation civile internationale voit le jour

Le ministère des Affaires du Cabinet et de l’Avenir des Émirats Arabes Unis a conclu la première édition du Programme des Leaders de l’Aviation Civile Internationale en collaboration avec l’Autorité Générale de l’Aviation Civile des Émirats Arabes Unis, ainsi que plusieurs compagnies aériennes et aéroports internationaux.



Le programme vise à fournir une formation complète et innovante pour promouvoir les meilleures pratiques en matière de leadership dans l’aviation civile et bâtir les compétences des leaders de l’aviation civile dans le monde entier afin de mieux répondre aux priorités de ce secteur dans leur pays.



L'édition pilote a attiré la participation de 14 directeurs généraux et leaders de second rang, représentant plus de 85% des leaders de l'aviation civile dans le monde arabe. L'agenda qui s'étale sur une durée de cinq jours comprenait des présentations d'études de cas pertinentes et d'expériences réussies à travers des ateliers, des conférences et des séminaires. Dans ses éditions futures, le programme cherchera à élargir son champ d'action au-delà de la région pour inclure les leaders mondiaux de l'aviation civile.



Le programme annuel comprend des modules de classe mondiale basées sur l’expérience pionnière des UAE dans le secteur de l’aviation civile. Il examine également les meilleures pratiques développées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), une agence spécialisée des Nations Unies qui codifie les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et favorise la planification et le développement du transport aérien international afin d'assurer une croissance sûre et ordonnée.



Le programme explore divers sujets, notamment la Vision 2021 des Émirats Arabes Unis et la Stratégie d'Intelligence Artificielle définie par les Emirats Arabes Unis, les meilleures pratiques en matière d'excellence gouvernementale, le rôle des politiques pour atteindre l'excellence, façonner l'avenir ainsi que la Quatrième Révolution Industrielle, l'importance des accélérateurs gouvernementaux dans la réalisation des objectifs nationaux, les bases de la gestion de l’excellence dans le gouvernement et le secteur de l’aviation civile aux Émirats Arabes Unis, les programmes de coopération internationale tels que OACI READY, la sécurité et les défis de la sécurité de l’aviation.