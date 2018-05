Un projet de parkings gros porteurs entre la BOAD, et les gouvernements du Togo et du Bénin finalisé

Lomé - Un atelier a regroupé les représentants des Ministères en charge des Finances, des Transports et des Infrastructures du Togo et du Bénin le 26 avril 2018 au siège de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé.



Cet atelier a permis aux représentants des ministères avec les responsables du Comité de Mise en Œuvre et de Suivi (CMOS) de la banque régionale, de procéder à la validation des Etudes d’avant-projet sommaires pour la réalisation d’un projet de parkings gros porteurs (PGP) de part et d’autre de la frontière du Bénin et du Togo.



Ledit projet entre dans le cadre du Programme Régional Prioritaire de Transport Routier et de Facilitation pour aider le commerce intercommunautaire et les mouvements de franchissement des frontières.



Notons que les Gouvernements du Togo et du Bénin ont obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) un accord d’assistance technique et financière pour appuyer le développement d’un partenariat public-privé de mise en concession d’infrastructures de transport adéquates, sous la forme de Parkings Gros Porteurs (PGP), de part et d’autre des postes frontières de Sanvee-Condji, partie Togo, et Hilla-Condji, partie Bénin.