Un quatrième doctorat honoris causa pour Idriss Déby

Le président tchadien va être élevé ce mercredi au grade de docteur honoris causa par l’université de Karabük, au cours de son séjour en Turquie. Il est arrivé ce mardi 26 février à Ankara dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures.



Le 15 décembre 2018, Idriss Déby a été élevé au grade de docteur honoris causa à Ouagadougou, au Burkina Faso par l'Institut International de l'Eau et de l'Environnement, pour "ses nombreuses actions en faveur de 2IE mais aussi de l’enseignement supérieur au Tchad et surtout pour son engagement pour la paix en Afrique", selon la Présidence.



Deux autres doctorats honoris causa lui ont été décernés le 5 octobre 2010 par l'Université Roi Fayçal et le 7 juillet 2011 par le conseil scientifique de l’Université d’Abomey Calavi, au Bénin.



Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier.



Le choix des docteurs honoris causa est généralement confié à un comité, comprenant en principe les membres les plus éminents du corps professoral de l'université et sa direction.