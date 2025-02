Un souffle d'espoir à Mao : 49 détenus bénéficiaient d'une remise de peine

Ce vendredi, le Gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, a présidé la cérémonie des remises de peines collectives des détenus de la maison d'arrêt de Mao. L'événement s'est déroulé en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles. Le Greffier en chef, Galiné Docile, a lu le décret N°2012/PR/PM/MJCDH/2024 du 31 décembre 2024, portant remise de peine collective, signé par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Le Directeur de la maison d'arrêt de Mao, Ahmat Mahamat Deby, a remercié les autorités pour leur présence et a présenté les statistiques : 49 détenus, toutes catégories confondues, ont bénéficié des avantages du décret, sur un effectif total de 83 détenus, dont 10 sont libérables.

Le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mao, Moussa Abdoulaye Ahmat, a souligné que cet événement marque un moment important pour le système judiciaire et pour la société. Il a salué le courage et la détermination des détenus qui ont su faire preuve d'initiative pour se réintégrer dans la communauté, rappelant que cette seconde chance est une opportunité précieuse. Dans son allocution, le Gouverneur Issaka Hassan Jogoï a remercié les plus hautes autorités du pays pour cette belle initiative. Il a souligné que cette journée est un moment significatif pour la province, symbolisant la possibilité de réhabilitation et de réintégration dans la société.

Il a également salué le courage et la détermination des organisateurs de la cérémonie, tout en remerciant les autorités judiciaires et les agents de la maison d'arrêt pour leur travail acharné et leur engagement envers la justice et la réhabilitation.

Cet événement représente un pas important vers la réintégration des détenus dans la société et souligne l'importance de la réhabilitation dans le système judiciaire.