Un "triste jour" pour le Tchad, déplore l'opposition

Le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement (FONAC) a parlé d'un "triste jour pour le Tchad" suite à la promulgation ce vendredi 4 mai 2018 de la nouvelle réforme constitutionnelle. Selon un communiqué parvenu à Alwihda Info, le FONAC estime qu'en "passant en force" pour l'adoption de la nouvelle constitution "taillée sur mesure", Idriss Déby a démontré qu'il a "une peur bleue d'affronter le suffrage universel du peuple souverain du Tchad qui l'a massivement rejeté lors de l'élection présidentielle d'avril 2016."



Le FONAC condamne avec la dernière énergie l'adoption d'une nouvelle Constitution, "non pas par voie référendaire, mais par une Assemblée Nationale qui n'en est pas compétente et de surcroît illégitime".



Il appelle également les tchadiens à "s'opposer, par tous les moyens, à l'instauration d'une monarchie absolue" ; et lance un "appel aux forces vives de la nation à l'unité d'actions", ajoute le communiqué signé du coordinateur, Mahamat-Ahmad Alhabo.