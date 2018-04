TCHAD Une adhésion "populaire, totale et incontestable" des tchadiens à la réforme, assure la CASCIDHO

La Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l’Homme (CASCIDHO), a organisé un point de presse ce mercredi 25 avril 2018 à l’hôtel Radisson-Blu pour faire part de sa position sur le processus d’adoption du projet de la loi constitutionnelle de la république du Tchad par la voie parlementaire, et de la marche du Tchad vers la 4 e république.



Selon le coordinateur national de la CASCIDHO, Mahamat DIGADIMBAYE le forum nation inclusif a accouché des recommandations crédibles qui répondent aux aspirations profondes des populations tchadiennes. "Nos populations aspirent au changement avec l’avènement d’une nouvelle constitution qui consacre un régime présidentiel garantissant ainsi l’équilibre des pouvoirs", a-t-il soutenu. De son avis les décisions prises pendant ce forum sont bien reçues par les populations : « il faut surtout noter que les résultats du forum national inclusif acquis par consensus lors des débats pertinents, transparents et constructifs bénéficient aujourd’hui d’une adhésion populaire, totale et incontestable ».



Le coordinateur national, déplore par ailleurs les réactions de certaines personnes qui sont contre l’adoption de la 4ème République : "malheureusement, depuis quelques temps, malgré qu’un espoir se pointe à l’horizon pour un avenir meilleur du Tchad, une certaine opinion, minoritaire s’agite et ne rêve que du noir pour notre pays. Cette opinion diabolise le régime présidentiel et lance un appel à la révolte populaire contre le mode d’adoption de la nouvelle constitution", selon lui. Mahamat DIGADIMBAYE réitère ses propos en disant que, contrairement à ceux qui sont contre le vent de la modernisation, le régime présidentiel est l’antithèse de la monarchisation et de la dictature. "C’est un régime par excellence où le Président de la République, est le détenteur d’une légitimité populaire particulière en raison de son élection au suffrage universel et exerce directement le pouvoir avec son peuple sans intermédiaire. Le régime présidentiel est surtout marqué par le souci d’indépendance et de l’équilibre des pouvoirs. Où est le retour à la dictature qu’on chante ça et là ?", se questionne-t-il.



Le coordinateur national de la CASCIDHO trouve que, s’opposer au processus d’adoption du projet de la loi constitutionnelle de la république du Tchad, c’est porter atteinte à la loi de la constitution de la république du Tchad : « aussi pour mettre en place les institutions de la 4ème République, le gouvernement ayant pris l’initiative de présenter le projet de la nouvelle constitution a la possibilité soit de soumettre le texte au référendum soit au législateur. Les deux options sont permises par la constitution de la République du Tchad en vigueur, à son article 222. Donc, l’option parlementaire retenue par le gouvernement est une démarche juste, légale, légitime et constitutionnelle. Alors il ne doit en principe pas y avoir débat. Remettre en cause cette démarche, c’est violer la constitution. Dire que l’Assemblée Nationale est illégitime, c’est aussi une violation de la constitution », a-t-il déclaré. Dans la marche du peuple tchadien vers la 4ème République, la CASCIDHO se préoccupe et fustige des déclarations incendiaires de certaines organisations soeurs de la société civile et d’une certaine classe des acteurs politiques. Il est donc temps, de mettre un terme à une opposition systématique basée sur des subjectivités et de voir le Tchad, l’avenir du Tchad, a-t-il ajouté.



Mahamat DIGADIMBAYE affirme que, cette opposition à la loi de la République du Tchad ne s’arrête pas seulement à ce niveau. Selon lui, les religieux sont aussi entré dans la danse et il trouve cela déplacé : « le Tchad est un pays laïc. Il est donc strictement interdit aux religieux de prendre des positions politiques. A césar ce qui est à césar. A Dieu ce qui est à Dieu. La CASCIDHO lance donc un appel à toutes les congrégations religieuses, à prier pour la paix au Tchad et à ne permettre à aucune force occulte de les exploiter à des fins politiques inavouées », s’indigne-t-il.



La CASCIDHO, se réjouit de la maturité du peuple tchadien qui est, de son avis, résolument engagé à œuvrer pour la paix, l’unité nationale et la cohésion sociale. Elle encourage la société civile à s’engager avec force pour que la 4ème République soit une réalité au Tchad, afin que la dignité du peuple tchadien et les valeurs de la République soient défendues.





