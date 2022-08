Une bière le soir, problème digestif au matin

Même avec une consommation modérée, boire ne serait-ce qu'une bière par jour est très mauvais pour la santé. Selon Elizabeth Huggins, diététicienne à Hilton Head (États-Unis), dans une interview accordée à Eat This, "la consommation de bière tous les soirs est la léthargie. Elle peut vous détendre si bien que vous ne vous lèverez pas du canapé". La spécialiste ajoute que "si votre bière s'accompagne de snack, elle vous conduira à une prise de poids".



"La consommation de bière provoque également des ballonnements et peut irriter votre tube digestif", explique la nutritionniste.



Boire de la bière peut amener votre estomac à produire un excès d'acide, ce qui peut se transformer en une inflammation de la paroi intestinale. Cela peut avoir des effets secondaires à long terme comme la gastrite.



Cette petite bière prise chaque soir n'est pas finalement si innocente. Car en provoquant la sécrétion d'acide gastrique, elle pourra augmenter votre chance de souffrir de brûlures d'estomacs ou de reflux grastro-oesophagien. Cela risque d'avoir des impacts négatifs sur votre sommeil, précise Elizabeth Huggin.



C'est la raison pour laquelle, le soir, il est important de remplacer votre bière par toutes autres boissons non alcoolisées. Car cela va améliorer votre sommeil et votre état général le matin.



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Un Homme avertit en vaut deux.