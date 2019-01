Une cérémonie funèbre des militaires tchadiens tombés au Mali dans la sobriété.

Une cérémonie funèbre des militaires du contingent tchadien de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) a eu lieu ce lundi 28 janvier 2019 à la garnison militaire de camp de 27 sous l’auspice du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, Daoud Yaya Brahim.



La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants des autorités maliennes, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh Annadif et du chef d’Etat-major général des armées, le général Brahim Seid Mahamat.



Dix soldats tchadiens appartenant contingent de la MINUSMA sont encore tombés sous les balles assassines des djihadistes la semaine dernière. Il s’agit notamment des sous-lieutenants Tidjani Abdoulaye Siboro, Mahamat Heri Ali, de l'adjudant-chef Youssouf Ahmat Mougadam, du sergent Djouma Hamit Oumar et des soldats de deuxième classe Yohouna Delsia, Mahamat Djibrine Ali et Abdrahmane Helou Abdellah.



L’accueil des dépouilles a eu lieu à 9h11 à la place d’armes du camp de 27, suivi des décorations à titre posthume par le gouvernement malien et tchadien.



Après les décorations, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Khamis Kamara, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le maintien de la paix, Jean Pierre Lacroix et le ministre malien de la Défense nationale et des victimes de guerre, Thierra Colibaly ont successivement et vigoureusement condamné cette attaque du 20 janvier 2019 contre les éléments tchadiens de MINUSMA à Aguelhok. Ils ont qualifié cette attaque de lâche et barbare.



Selon les intervenants, ces actes ne feront que renforcer leur détermination dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.



Le cortège funèbre s’est ensuite ébranlé pour le cimetière militaire de Farcha où sont inhumés les casques bleus tchadiens. Lors de l’inhumation, le président tchadien Idriss Deby Itno a donné lui-même le premier coup de pelle.



Cette cérémonie d’enterrement s'est déroulée en présence des parents, amis et frères d’armes des victimes qui étaient visiblement bouleversés et consternés par la disparition tragique de leurs proches au Mali.