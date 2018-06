Une coopération au beau fixe entre le Togo et la « Exim-Bank of China »

Lomé - Pour la réalisation de certains projets de développement socio-économique, le gouvernement fait parfois recours à des financements extérieurs. Parmi les bailleurs de fonds potentiels de l’Etat togolais se trouve la « Exim-Bank of China ».



Cette banque est très active au Togo et accompagne le gouvernement dans la réalisation de divers projets à travers des prêts généralement concessionnels qu’elle lui accorde.



Ainsi, c’est grâce aux financements de la banque publique de Chine que le projet « e-gouv » a été inauguré en avril 2017 par le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé avec un coût estimé à 13 milliards de FCFA.



La « Exim-Bank » est également intervenue dans le financement de la construction de la nouvelle aérogare de Lomé et de sa future extension à hauteur de 39 milliards de FCFA. Elle a en outre participé à l’achèvement des travaux de la route du grand contournement dans la ville de Lomé à hauteur de 49 milliards de FCFA.



Par ailleurs en mai 2016, la première banque de Chine a accordé un prêt de 36 milliards de FCFA au Togo dans le cadre de la construction du barrage d’Adjalara qui permettra d’augmenter la capacité énergétique du Togo et du Bénin.



Tous ces soutiens financiers qu’apportent la « Exim-Bank of China » au gouvernement togolais se situent bien évidemment dans le cadre de la coopération Sino-Togolaise et traduit la confiance qui est faite par les responsables de cette institution financière aux différents projets socio-économiques initiés par le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé pour faire du Togo un pays émergent d’ici à 2030.



La parfaite illustration de l’excellence des rapports de coopération entre le Togo et la Exim-Bank s’est une nouvelle fois manifestée par la visite à Lomé en fin de semaine dernière d’une délégation de cette banque conduite par son vice-président, Sun Ping. La délégation s’est tout d’abord rendue vendredi auprès du chef de l’Etat avant de visiter le lendemain certains des ouvrages qui ont été financés par leur banque.



Au terme de son entretien avec le numéro 1 togolais, Sun Ping s’est félicité de la coopération entre la Chine et le Togo avant de rassurer que sa banque sera toujours présente au côté du gouvernement pour l’accompagner à atteindre ses objectifs en matière de développement socio-économique du pays.