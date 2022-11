POLITIQUE Une délégation de l’UNDR au 26e Congrès de l’Internationale socialiste

Alwihda Info | Par Tordina Hassane - 24 Novembre 2022



Le 1er vice-président chargé des relations extérieures et de la communication de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), Célestin Topona Mocnga, conduit une délégation de quatre personnes dans la capitale espagnole où se déroulent les assises du 26e Congrès de l'Internationale socialiste du 25 au 27 novembre 2022.

À Madrid se tiendra en effet le 26e Congrès de l’organisation social-démocrate mondiale qui discutera, outre de son fonctionnement, des questions brûlantes de l’actualité du monde. L’UNDR, qui est membre de l’IS depuis le 25e congrès tenu à Carthagène en Colombie (du 2 au 4 mars 2017), va joindre sa voix aux participants de cette puissante organisation pour réfléchir sur les grands enjeux politiques, sociaux et environnementaux du monde.



Il va s'agir notamment de la question de la paix et du renforcement de la démocratie, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes. D’autres thèmes importants comme « arrêter et inverser le changement climatique », se diriger vers une économie équitable et inclusive et « le droit de travail et numérisation » vont ponctuer les discussions.



Les délégués de l’UNDR, sous la direction du numéro 2 du parti, Célestin Topona Mocnga, qui représente le président national, Saleh Kebzabo (l’actuel Premier ministre de transition), vont donner la vision du parti sur ses enjeux, étant entendu que dans son programme politique pour le Tchad se trouvent toutes ces préoccupations.



Adam Djibert Mamadou, chargé de l’organisation et de la vie politique, et Philomène Néloumta Tatamngar, chargée de l’emploi et du mouvement syndical adjointe du bureau exécutif national, renforcés par Eugénie Laoula, la conseillère nationale au parlement provisoire pour le compte de la diaspora, et une autre cadre de l’UNDR vivant en France, Kadoufa, vont donc donner la position du parti dans ce forum où se retrouvera le gotha du mouvement international socialiste.



L’UNDR est le seul parti politique tchadien membre de l’International socialiste. Ce qui lui donne une envergure certaine sur le plan international et explique comment il est crédible.



Le 26e Congrès de l’International socialiste sera précédé, le 24 novembre, par la réunion du groupe Afrique lors de laquelle la question de la présidence de ce groupe sera discutée. La candidature du président national de l’UNDR est en bonne place pour la prochaine mandature.



Auparavant, l’organe féminin affilié, l’Internationale des femmes socialistes, s’est également réuni pour préparer ce 26e congrès. Les délégués tchadiens, Philomène Néloumta, Eugénie Laoula et Kadoufa ont assisté à ces travaux.



Notons enfin qu’une déclaration dite « de Dakar », qui reprend les grandes préoccupations sociopolitiques et environnementales du continent, va être soumise au Congrès. Elle avait été adoptée dans la capitale sénégalaise lors de la réunion du groupe africain du 28 au 29 octobre 2022. Là aussi, l’UNDR était représentée par le 1er vice-président Célestin Topona Mocnga.



Vers la fin du mois de novembre va se tenir également le 30e anniversaire de l’UNDR ; et ce sera aussi la rentrée politique de l’Union. Trois manifestations politiques « en une ».



Les 16 et 17 décembre 2022 marqueront, au Palais des arts et de la culture de N'Djaména (ex Palais du 15 janvier), les assises de ce méga-conseil national.





