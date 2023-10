Une étudiante tchadienne brille à l'Université libre de Kigali avec un projet innovant

Le 30 septembre 2023, Julie Djimalngar a présenté son mémoire de master professionnel intitulé "Mise en œuvre d'une maison intelligente alimentée par un panneau solaire : Solutions. Cas d'étude : la ville de N'Djamena, Tchad." Son projet a consisté à créer une maison commandée à distance grâce à trois microcontrôleurs. Cette innovation permet de contrôler à distance l'éclairage, la télévision et d'autres appareils électriques, même à des milliers de kilomètres. De plus, une caméra de surveillance a été installée pour fournir un flux vidéo en temps réel sur un téléphone portable via une application dédiée.



Après une délibération minutieuse, le jury a conclu que le projet et la présentation de Julie Djimalngar étaient exceptionnels, attribuant ainsi la note historique de 18,5 sur 20. Cette réalisation fait d'elle la meilleure étudiante de l'Université libre de Kigali et une experte reconnue en intelligence artificielle et en Internet des objets au sein de la communauté intellectuelle tchadienne.