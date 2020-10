Une nouvelle aide du FMI approuvée pour 28 pays très pauvres dont le Tchad

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 2 octobre 2020 une deuxième tranche de six mois d'allégement du service de la dette pour 28 pays membres dans le cadre du Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT).



Cette approbation fait suite à la première tranche de six mois (14 avril - 13 octobre 2020) approuvée le 13 avril 2020. Elle permet le décaissement de subventions pour le paiement du service de la dette éligible impayé au FMI du 14 octobre 2020 au 13 avril 2021, estimé à 227 millions de dollars US.



Les pays concernés sont l'Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, la RD Congo, Djibouti, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Népal, le Niger, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone, les Iles Salomon, le Tadjikistan, la Tanzanie, le Togo et le Yémen.



Sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes dans le CCRT, l'allégement du service de la dette pourrait être accordé pour une période totale de deux ans, jusqu'au 13 avril 2022, estimé à près de 959 millions de dollars US.



L'allégement du service de la dette libèrera des ressources financières limitées pour les secours médicaux d'urgence vitaux et autres efforts de secours pendant que ces membres combattent l'impact de la pandémie COVID-19.



La pandémie du COVID-19 continue de faire peser de graves conséquences humaines et économiques sur les membres du Fonds. Dans ce contexte, les administrateurs ont noté que les subventions du Fonds de confinement et de secours en cas de catastrophe (CCRT) pour l'allégement du service de la dette sur les obligations envers le Fonds arrivant à échéance du 14 avril au 13 octobre 2020 ont aidé ses membres les plus pauvres et les plus vulnérables à lutter contre la pandémie et ses répercussions.



28 des 29 membres éligibles ont bénéficié de cette aide sous forme d'allégement. Le Mali reste en suspend suite à la crise politique que traverse le pays et au manque de clarifications.