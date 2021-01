Une prestigieuse distinction américaine décernée par Donald Trump au Roi du Maroc

Lors d'une cérémonie privée au Bureau Ovale, à laquelle était présente la Princesse Lalla Joumala Alaoui, Ambassadeur du Royaume duMaroc aux États-Unis d’Amérique, le Président sortant, Donald Trump, a accordé, le 15 janvier 2021, la prestigieuse Légion du Mérite, grade de Commandant en Chef, au Roi du Maroc, Mohammed VI, pour son « impact positif » sur le paysage politique du Moyen-Orient.



A noter que la Légion du Mérite est une médaille militaireaméricaine prestigieuse rarement décernée par le Président et remise pour un fait d'armes exceptionnel ou à des responsables étrangers. L'Ambassadeur du Maroc aux États-Unis d’Amérique, la Princesse Lalla Joumala, a accepté le Prix au nom du Roi du Maroc.



Pour sa part, le Président américain sortant Donald Trump a reçu, le même jour, la plus haute distinction du Maroc pour son travail dans la promotion d'un Accord de normalisation entre Israël et le Maroc.



Ainsi, la Princesse Lalla Joumala Alaoui, Ambassadeur du Royaume duMaroc aux États-Unis d’Amérique, a remis au Président Sortant, Monsieur Donald Trump, le Ouissam Al Mohammadi, la plus haute distinction décernée uniquement aux Chefs d'État.



Le Conseiller Principal de la Maison Blanche, Jared Kushner, et l'Envoyé du Moyen-Orient, Avi Berkowitz, ont reçu d'autres distinctions pour leur travail dans la conclusion de l'Accord Israël-Maroc du 22 décembre 2020.



Par ailleurs, et à l’invitation du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique, 40 pays ont participé virtuellement, le 15 janvier 2021, à la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.



Les participants à cette Conférence, ont tout d’abord exprimé leur appui à l'Initiative marocaine d'autonomie, comme seule base pour une solution juste et durable du dossier du Sahara marocain.et se sont engagés à continuer à plaider en faveur d'une solution se basant uniquement sur l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution de ce dossier.



Ils ont également salué les projets de développement lancés dans la région, notamment dans le cadre du « Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud » et ont rappelé rappelé la Proclamation des Etats-Unis d'Amérique du 10 décembre 2020, intitulée « Reconnaissance de la Souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara Occidental », qui a réaffirmé le soutien à la proposition marocaine, sérieuse, crédible et réaliste, d’autonomie comme seule base d'une solution juste, réaliste et durable au conflit.



La Conférence a, d’autre part, mis en évidence la décision de vingt Etats membres des Nations Unies d’ouvrir des Consulats Généraux dans les villes marocaines de Laâyoune et de Dakhla, en considérant que de telles mesures favoriseront les opportunités économiques et commerciales dans la région, renforceront sa vocation en tant que pôle économique pour l'ensemble du continent et permettront d’atteindre une solution politique définitive, tant attendue, à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies.



Enfin, les participants à cette Conférence se sont engagés à continuer à plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du dossier du Sahara marocain.