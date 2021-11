Une rencontre à Paris entre Mahamat Idriss Deby et Abakar Manany

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s'est entretenu ce 11 novembre à Paris avec Abakar Manany, chef de l'entreprise Amjet Executive SA et opposant politique. Ils ont discuté de l'avenir du Tchad.



"Le réalisme politique a ses règles. La transition doit se concrétiser par un dialogue qui saura fédérer tous les fils et filles du Tchad dans le cadre de la transition, et au-delà", a déclaré Abakar Manany sur son compte Twitter.



Ex-diplomate et conseiller spécial du défunt Maréchal du Tchad, le pilote de ligne formé à Dallas et à Forth Worth (Texas) a pris ses distances en 2008 avec Idriss Deby Itno.



Le président du CMT est arrivé le 10 novembre à Paris où il prend part à un Forum sur la paix et à la Conférence internationale sur la Libye.