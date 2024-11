Une révolution pour la musique tchadienne : les droits de douane sur les instruments baissent drastiquement

Le monde de la musique tchadienne est en ébullition ! Le gouvernement vient d'annoncer une réforme fiscale majeure qui va bouleverser le paysage artistique du pays. À partir du 1er janvier 2025, les droits de douane sur les instruments de musique et les équipements audio seront réduits de manière significative, passant de 30% à seulement 5%.





Cette décision sans précédent témoigne de la volonté politique de soutenir la création artistique et de donner aux musiciens tchadiens les moyens de s'exprimer pleinement. En rendant les instruments plus accessibles et abordables, cette réforme ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la scène musicale nationale.





Les instruments concernés par cette baisse de droits de douane sont nombreux et variés : pianos, guitares, cuivres, percussions, microphones, amplificateurs... Cette mesure devrait ainsi bénéficier à tous les acteurs de la musique, des amateurs aux professionnels.





Cette réforme est le fruit d'une volonté politique forte. Le ministre du Tourisme a souligné l'engagement du Président de la République et du gouvernement en faveur de la culture et des arts. Cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large visant à faire de la culture un moteur de développement et un facteur de cohésion nationale.