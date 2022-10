Union Africaine : la ministre tchadienne de l'Industrie et du Commerce à Libreville

Mme Walendom Robertine, ministre de l'Industrie et du Commerce du Tchad, a quitté N'Djamena, ce 25 octobre 2022, pour Libreville au Gabon.



Dans la capitale gabonaise, elle prendra part à la 10ème réunion du Conseil extraordinaire des ministres en charge du Commerce de l'Union Africaine. Cette réunion se tient en prélude à la prochaine session extraordinaire du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine prévu Niamey au Niger. Ce sommet permettra d'adopter les protocoles sur la concurrence, les droits de propriété intellectuelle et l'investissement.



La rencontre de haut niveau verra la participation des chefs d'Etat et de gouvernement africains, des ministres en charge de l'industrie, des chefs des institutions de développement international notamment, les agents des Nations Unies, des chefs exécutifs des Communautés économiques régionales, des institutions régionales et internationales de financement, des représentants du secteur privé, de la société civile, de la jeunesse, des organisations féminines et d'autres parties prenantes impliquées dans la promotion de l'Industrialisation de l'Afrique.



A cette occasion, Mme Walendom Robertine est accompagnée du directeur général technique du Commerce, Abakar Ousman Sougui et du président du Conseil National de la Concurrence, Vissia Bouranga.