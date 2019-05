Vaccination animale : un accord de coopération tchado-marocain

Un accord cadre de coopération a été signé ce vendredi 3 mai à N'Djamena entre le ministère de l'Elevage et des Productions animales et la société marocaine M.C.I Santé. L'accord prévoit le transfert des compétences et des technologies entre l'entreprise marocaine et l'Institut des recherches pour le développement (IRED).



Il a été paraphé par le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré et le directeur de M.C.I Santé, Khalidomari Tadlaoui, en présence de leurs collaborateurs.



Il vise à renforcer le domaine de la production des vaccins et du diagnostic des maladies animales au Tchad.



"Cette initiative est louable car elle permet d'asseoir une coopération Sud-Sud qui est chère à nous tous africains. Cette démarche permettra aussi un échange d'expérience dans le domaine de la production de vaccins mais aussi d'entamer un processus qui va permettre d'augmenter la recherche et le développement en santé animale", a déclaré Dr. Khalidomari Tadlaoui, directeur général de MCI Santé.



"Nous sommes dans un processus de modernisation de l'IRED. Cette étape marque la première étape pour la modernisation de l'IRED. Nous souhaitons que cet accord cadre soit au bénéfice de la santé animale et du développement de l'élevage au Tchad", a souligné Gayang Souaré, ministre de l'Elevage et des Productions animales.



Un spécialiste des vaccins vétérinaires



M.C.I. Santé Animale est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire marocain, spécialisé dans la production et la commercialisation de vaccins et médicaments vétérinaires pour les filières de production animales et les animaux de compagnie.



Il est le leader national du secteur de la santé animale, et dispose d’une des principales unités de production de vaccins et de médicaments vétérinaires à l’échelle régionale et continentale.